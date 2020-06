Quatro arguidos por tráfico de droga após operação na Amadora

Três homens e uma mulher, entre os 20 e os 30 anos , foram constituídos arguidos esta quinta-feira na sequência de uma operação da PSP no bairro da Quinta da Lage, na Amadora, de combate ao tráfico de droga. Os suspeitos já têm cadastro por crimes desta natureza.Com cinco mandados de buscas domiciliárias, a PSP colocou no terreno 75 elementos. Foram ainda apreendidas "armas relacionadas com roubos efetuados entre fevereiro e abril deste ano", enquanto pelos crimes de tráfico de droga foram recolhidas "duas réplicas de armas de fogo, além de estupefacientes", disse fonte da PSP.