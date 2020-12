Quatro atacantes que raptaram homem errado em Lisboa ficam em prisão preventiva

Os quatro homens que sequestraram outro por engano, no Saldanha, no centro de Lisboa, esta quinta-feira, foram presentes a juiz e ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

Os quatro homens, de 49, 34, 33 e 24 anos, encontraram a vítima na rua e, pensando tratar-se de um traficante que os tinha burlado num negócio de droga, apontaram uma arma ao homem e empurraram-no para um carro que tinham estacionado.

São suspeitos dos crimes de roubo agravado e sequestro, ambos na forma tentada. Estão indiciados por detenção de arma proibida (tinham com eles a pistola usada no sequestro) e tráfico de droga. De acordo com a fonte policial, dois dos detidos têm antecedentes por crimes de roubo, cometidos já "há vários anos".