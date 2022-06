Quatro banhistas foram assistidos, esta tarde de terça-feira, em Gaia, pelos bombeiros de Valadares e pela Polícia Marítima do Porto. Duas das vítimas foram levadas, com ferimentos ligeiros, para o hospital de Gaia. As outras duas recusaram o transporte para uma unidade hospitalar.O alerta foi dado, cerca das 17 horas, para os bombeiros de Valadares, para um pré-afogamento, na praia de Valadares.