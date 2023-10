Quatro banhistas resgatados este fim de semana em praias da zona de Mira

Quatro banhistas arrastados pelo mar foram resgatados, no fim de semana, em praias da zona de Mira. Só este domingo, os surfistas e nadadores-salvadores salvaram três homens na praia de Mira. Uma das situações ocorreu pelas 12h00. Dois homens, de 22 e 60 anos, foram retirados do mar e assistidos pelos bombeiros de Mira. Decorridos 20 minutos, no mesmo local, outro homem foi arrastado pela corrente. Na praia de Poço da Cruz, no sábado, foi também resgatado um homem. As previsões de tempo quente levaram ao reforço do dispositivo de socorro, refere Pedro Morins, da associação Adamastor.