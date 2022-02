O Ministério Público da Madeira pronunciou para julgamento quatro adeptos do Benfica pelo crime de ofensas à integridade física qualificada. Os arguidos espancaram outros tantos adeptos do Marítimo, na véspera de um jogo da equipa encarnada com os madeirenses, na época de 2017/2018.A acusação já tinha sido deduzida no início de 2021.