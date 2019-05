Quatro bombeiros sofrem golpe de calor durante parada em Leiria

Quatro bombeiros sofreram um golpe de calor e desmaiaram durante a parada do Dia do Bombeiro, em Leiria.O incidente ocorreu no domingo à tarde.Um dos operacionais teve mesmo de ser hospitalizado mas já teve alta.Jaime Marta Soares tinha assegurado, no sábado, que no desfile das comemorações estariam apenas bombeiros do distrito de Leiria e que não estavam integrados no dispositivo de combate aos incêndios.