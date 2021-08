Quatro carros apreendidos e quatro homens identificados em concentração com 200 pessoas

Quatro carros foram apreendidos no passado domingo pelo Comando Territorial de Aveiro da GNR por "alterações às caraterísticas de origem e circulação na via pública sem reunir as devidas condições de segurança" em Estarreja.A apreensão ocorreu durante uma operação de fiscalização numa concentração de cerca de 200 pessoas que a GNR descreve como sendo uma concentração "de veículos normalmente conotados à participação em corridas ilegais".Foram ainda elaborados 21 autos de contraordenação entre os quais: Quatro por alterações às caraterísticas de origem, sendo os proprietários notificados para serem submetidos a inspeção extraordinária; Três por divergência entre as características do veículo e as que se encontram registadas no documento do veículo; Três por falta de inspeção periódica obrigatória.Quatro homens com idades entre os 18 e os 24 anos foram ainda identificados.