Quatro crianças feridas em acidentes na A4

Sinistros aconteceram entre a zona de Vila Real e de Amarante.

Por J.E.C. e M.J.B. | 11:12

Três acidentes deixaram seis pessoas feridas, entre as quais quatro crianças, uma delas em estado grave, durante o dia deste sábado, na A4, entre a zona de Vila Real e de Amarante.



Segundo o comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos, o capotamento de um carro no sentido Vila Real - Amarante feriu três crianças, uma delas com gravidade, e um adulto. Pouco depois, mas no sentido Amarante - Vila Real, uma colisão entre dois carros deixou ferimentos ligeiros, numa quarta criança.



Foram todos assistidos e transportados para o hospital de Vila Real.



Durante a manhã a queda de granizo provocou o despiste de seis viaturas, à saída do Túnel do Marão, o que deixou uma mulher de 60 anos com ferimentos ligeiros.