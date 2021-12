Quatro crianças, uma menina de 12 anos e três rapazes de 5, 6 e 13 anos, ficaram esta segunda-feira feridas após uma colisão que envolveu três carros e um autocarro, onde seguiam os menores, na EN3, junto ao Vale de Santarém.As crianças foram assistidas no local pelos bombeiros e depois transportadas ao Hospital de Santarém.A GNR esteve a recolher provas e vai investigar as causas do acidente, que cortou a estrada durante várias horas.