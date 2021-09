Quatro crianças foram resgatadas pela Polícia Marítima e pelos bombeiros, este domingo, num cais do Montijo.Duas atiraram-se à água e as restantes colocaram-se num insuflável para tentar socorrer os amigos, mas ficaram todas à deriva.Três das crianças foram içadas por um barco de pesca e a outra por um semirrígido dos bombeiros. Já estão no cais e não houve necessidade de serem hospitalizados.