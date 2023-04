Foram 104 por dia. Quatro por hora. Os crimes rodoviários dispararam em Portugal, em 2022. Foram, no total, 38 042, mais 6727 (21,5%) do que no ano anterior, revela o Relatório Anual de Segurança Interna de 2022. Nos 365 dias do ano, morreram 474 pessoas no local do acidente ou a caminho do hospital.









