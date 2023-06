Quatro detidos com mais de 13 quilos de haxixe e 57 mil euros no Porto

Quatro homens, entre 31 e 71 anos, foram detidos pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, com mais de 13 quilos de haxixe e quase 57 mil euros em notas, no Porto e em Vila Nova de Gaia.

Ao que o CM conseguiu apurar, estes suspeitos seriam revendedores de haxixe, ou seja, negociavam o produto estupefaciente com os traficantes que depois vendiam diretamente aos consumidores. Foram detidos durante a realização de seis buscas, ontem, e serão presentes a primeiro interrogatório judicial. Outros dois homens foram identificados e constituídos arguidos.

Durante a operação policial foram apreendidas cerca de 26 400 doses de haxixe, 56 863 euros em numerário, três automóveis (incluindo dois BMW de gama alta) e um motociclo.

Também ontem, pelas 19h50, a PSP do Porto deteve um operário da construção civil com 993 doses de cocaína, no bairro da Pasteleira, Porto. Pouco depois, pelas 23h00, foi detido um aposentado de 58 anos, na rua da Arrábida, igualmente no Porto, com 31 doses de cocaína.