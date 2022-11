Quatro indivíduos foram detidos, na manhã desta quarta-feira, em Elvas, no seguimento de buscas domiciliárias relacionadas com tráfico de estupefacientes.Até ao momento, foram apreendidas armas brancas e mais de um quilo de estupefacientes.A PSP pretende alargar o perímetro das buscas e, segundo as autoridades, a operação tem decorrido com normalidade e segurança.Em atualização.