Quatro detidos por assalto a casa com arma de fogo em Vila Nova de Famalicão

Quatro homens foram detidos por suspeita do crime de roubo a residência com recurso a arma de fogo, praticado em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, em 2019, anunciou hoje a PSP.

"No âmbito de uma investigação, foi possível apurar que os detidos teriam conjugado esforços para realizar um assalto na zona norte do país, em novembro do ano passado", pode ler-se num comunicado divulgado pela PSP.

De acordo com as autoridades policiais, um homem de 44 anos foi detido, na segunda-feira, na Póvoa de Varzim (Porto), sob mandado emitido pela autoridade judicial.