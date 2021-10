Quatro homens e um menor foram detidos, pela PSP na Grande Lisboa, por vários roubos a estafetas de distribuição de comida. Mas já depois dessas detenções, um novo assalto a um desses profissionais foi concretizado no concelho de Sintra, e está a ser investigado pela Judiciária.









As primeiras duas detenções foram feitas por investigadores da PSP de Lisboa. No sábado, dois homens de 18 e 20 anos foram presos no Cais do Sodré por um assalto cometido no dia 17 deste mês. A vítima ia entregar uma piza em Alcântara, quando os detidos e um comparsa (ainda a monte) a agrediram, roubando-lhe o telemóvel avaliado em 380 euros. Ambos ficaram em prisão preventiva.

Os outros três suspeitos (dois adultos e um menor, solto devido a essa condição) foram detidos pela PSP de Sintra. O grupo roubou uma moto a um estafeta da Uber, com ameaça de faca, a 29 de agosto, em Lisboa. O veículo foi usado para, a 14 de setembro, roubar outro estafeta em Agualva-Cacém, Sintra. A vítima ficou igualmente sem o motociclo e os bens pessoais. Este ‘raid’ de crimes acabou no dia seguinte, nas freguesias de Mem Martins e Belas, com mais dois roubos a estafetas. As vítimas ficaram, também, sem as motos e os pertences.





A PSP de Sintra conseguiu apanhar os três autores destes crimes. Os dois suspeitos maiores de idade ficaram em prisão preventiva, e o menor, de apenas 15 anos, foi entregue aos pais. Será agora alvo de um processo no Tribunal de Família e Menores de Sintra.

pormenores



Roubo com pistola



A Polícia Judiciária investiga o assalto a um estafeta de distribuição de comida, ocorrido pelas 15h30 de terça-feira, no concelho de Sintra. A vítima foi ameaçada com pistola. Ficou sem dinheiro.



Motos não recuperadas



A PSP de Sintra, ao que apurou o CM, procura ainda apurar o paradeiro dos três motociclos desviados pelos autores dos roubos a estafetas ocorridos entre agosto e setembro, naquele concelho.