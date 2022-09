Pelo menos quatro pessoas suspeitas de furto e desmantelamento de veículos foram detidas numa megaoperação da PSP realizada esta quinta-feira no Norte do País, com incidência no Porto, Braga e Aveiro.Foram apreendidas mais de 10 viaturas e peças que tinham sido retiradas de carros e que se encontravam já à venda. As viaturas eram furtadas, levadas para oficinas e desmanteladas, sendo as peças vendidas.