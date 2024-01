Quatro pessoas, com idades entre os 34 e os 63 anos, foram detidas pela PSP, no domingo, na freguesia de Marvila, em Lisboa, por serem suspeitos da prática do crime de recetação de roupas de luxo.A detenção aconteceu no âmbito de diligências de investigação criminal na Feira do Relógio, quando a PSP apurou que um grupo de pessoas estaria a vender peças de roupa de uma marca de luxo a um preço significativamente baixo relativamente ao verdadeiro valor de mercado.Para além das quatro detenções, foram ainda apreendidas centenas de peças de vestuário, com um valor de mercado de aproximadamente 140 mil euros.Os suspeitos, dois homens e duas mulheres, foram notificados para comparecer junto do Ministério Público.