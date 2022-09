Quatro dos suspeitos do homicídio em Setúbal ficam em liberdade

No âmbito do processo de investigação de um homicídio em Setúbal, foram apresentados este sábado a tribunal cinco arguidos para primeiro interrogatório judicial.Foram aplicadas as seguintes medidas de coação: um dos arguidos ficou em prisão preventiva; aos restantes arguidos foi aplicada medida de obrigação de apresentações periódicas, proibição de frequentar o estabelecimento em causa e outros estabelecimentos semelhantes e proibição de se ausentarem da comarca.

O crime remete a sexta-feira, quando um homem de 31 anos foi morto à pancada e à facada no interior de um bar da Avenida 5 de Outubro, em Setúbal.

O crime ocorreu pela 01h30, no interior do bar "Bigodes", e terá sido consumado por cinco homens. O CM sabe que os suspeitos foram apanhados pela PSP, e estão agora sob tutela da Polícia Judiciária de Setúbal.

Na origem do homicídio terá estado uma discussão entre vítima e agressores, cujos contornos estão ainda a ser apurados.