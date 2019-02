Três estrangeiros detidos por tentativa de furto em banco da Guarda

Três homens foram detidos esta quarta-feira na Guarda quando tentavam fazer um assalto numa agência da Caixa Geral de Depósitos. Um dos suspeitos é um indíviduo de 83 anos, com nacionalidade mexicana.



O trio entrou na agência da Rua Marquês de Pombal, pelas 09h00 e tentou apropriar-se de uma pasta com valores. Acabaram por ser detidos pela PSP.



CM apurou, os quatro homens aparecerem muito bem vestidos e um deles dirigiu-se ao balcão de atendimento a empresas. Pediu para falar com a funcionária, a quem solicitou ajuda para fazer uma operação na caixa multibanco.



Os clientes que estavam na agência apercerberam-se do furto em curso e deram o alerta. A PSP, que tem uma esquadra ali próximo apareceu rapidamente e três dos homens foram detidos ainda nas instalações da CGD.



Os cúmplices aproveitaram a ausência momentânea da funcionária para se apropriarem de uma pasta com valores. Os clientes que estavam na agência apercerberam-se do furto em curso e deram o alerta. A PSP, que tem uma esquadra ali próximo apareceu rapidamente e três dos homens foram detidos ainda nas instalações da CGD.







