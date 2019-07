Quatro estrangeiros detidos no aeroporto de Lisboa

O SEF deteve, no aeroporto de Lisboa, quatro estrangeiros com documentos de viagem e identificação falsificados.Três deles (pai, mãe e filha) tentavam viajar para Toronto (Canadá) com documentos falsos da Áustria.O outro passageiro, que tentava viajar para Frankfurt (Alemanha), apresentou um cartão de cidadão falsificado e com erros de português.