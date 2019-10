Quatro estrangeiros detidos no Aeroporto de Lisboa com documentos falsificados

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no fim de semana, no aeroporto de Lisboa, quatro cidadãos estrangeiros que tentavam viajar com documentos falsificados, informou hoje o SEF.Três passageiros estrangeiros foram identificados no controlo de um voo para Dublin, Irlanda, um deles com cartão de cidadão alheio, emitido por Itália, e os outros dois com documentos falsificados, emitidos pela Hungria, revela o SEF em comunicado.No controlo de um voo para Toronto, Canadá, o SEF deteve um cidadão estrangeiro com um passaporte com substituição da página biográfica, emitido pela Holanda.Os documentos falsificados foram entregues ao tribunal, juntamente com os detidos.