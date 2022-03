Quatro estudantes, com idades entre os 17 e 21 anos, foram esta quarta-feira detidos pela Polícia Judiciária do Centro, suspeitos de terem violado uma jovem, de 18, na cidade de Viseu. Os crimes, esta quarta-feira revelados pela PJ, ocorreram no apartamento dos quatro detidos, que conheceram a vítima na noite do crime.