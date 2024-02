Quatro feridos em choque frontal em Melgaço

Uma colisão frontal entre dois automóveis provocou dois feridos graves e dois ligeiros, ao final da manhã, na EN202, em Penso, Melgaço. As vítimas são todas do sexo masculino e têm entre 15 e 52 anos.

O alerta foi dado às 11h49. As vítimas foram socorridas no local pelos Bombeiros de Melgaço e Monção. Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de Braga, enquanto as duas vítimas com ferimentos ligeiros foram encaminhadas para o Hospital de Viana do Castelo.

A estrada esteve cortada ao trânsito. A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.