Uma colisão entre dois carros na Estrada Nacional 13, em Marinhas, Esposende, fez quatro feridos ligeiros.Das vítimas, duas são mulheres, uma com 35 anos e outra com 70, um homem com 70 anos e uma criança de 10 meses.O alerta foi dado pelas 17h24.No local estiveram os bombeiros de Esposende e a GNR.