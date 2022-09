Despiste de carrinha faz um morto e três feridos em Coruche

Uma carrinha de nove lugares que despistou-se, esta manhã, em Foros do Rebocho, Coruche, provocou um morto e três feridos. Veículo embateu contra uma árvore.



A vítima mortal, uma mulher com 64 anos, estava em paragem cardiorrespiratória no local, mas acabou por morrer. Todos os feridos são ligeiros.





No local estão 15 operacionais apoiados por 8 viaturas incluindo os Bombeiros de Coruche, os Bombeiros de Salvaterra de Magos, os Bombeiros de Canha e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém.O alerta para o despiste foi dado às 08h16.