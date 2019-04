Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro feridos após despiste no IP2 em Évora

Acidente aconteceu durante a manhã deste domingo.

11:53

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste durante a manhã deste domingo, no Itenerário Principal (IP) 2, na zona de Portel, em Évora.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Évora, o acidente decorreu entre o quilómetro 299 e o quilómetro 300.



A mesma fonte avança que os quatro feridos apresentam ferimentos ligeiros mas foram transportados para o Hospital de Évora. Cerca das 12h00, estavam no local quatro operacionais e dois veículos de apoio.



O trânsito não esteve cortado. O alerta foi dado às 10h45.