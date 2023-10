Quatro feridos após rixa no bairro da Pasteleira no Porto

Várias pessoas envolveram-se numa rixa violenta este domingo à noite no bairro da Pasteleira Velha, na cidade do Porto. Registaram-se quatro feridos, que foram assistidos no local e depois transportados para o hospital. Os confrontos ocorreram pouco antes das 20h00, sendo que para o local da ocorrência foram acionados meios do INEM, dos bombeiros Portuenses e da também diversos elementos da PSP.



O alerta inicial que chegou às autoridades dava conta de que foram efetuados disparos e que existiam pessoas na posse de armas brancas.