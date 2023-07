Quatro feridos e 17 desalojados após incêndio que deflagrou num prédio de três andares em Paredes

Um incêndio num prédio causou na madrugada deste domingo quatro feridos e 17 desalojados. O fogo deflagrou por volta das 3h40 na caixa de escadas do edifício localizado em Cristelo, Paredes.O fumo intenso invadiu os três andares do prédio e obrigou à retirada de todos os moradores. Três dos feridos foram assistidos devido à inalação de fumo e uma outra mulher apresentava ferimentos resultantes de uma queda.No local estiveram os bombeiros de Paredes e de Rebordosa com 26 operacionais e nove viaturas. Também o INEM e a GNR estiveram no local.