Quatro pessoas ficaram feridas esta quarta-feira após um colisão entre um carro e um camião na Estrada Nacional 13 em Vila Nova de Anha, no distrito de Viana do Castelo. O trânsito ficou condicionado numa das vias.sabe que as vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo.O alerta para o acidente foi dado às 15h42.No local estiveram 12 operacionais apoiados por seis viaturas.