Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, na sequência de um despiste na A2 junto a Silves, no sentido Norte - Sul, ao início da tarde desta sexta-feira.Os feridos graves são uma mulher, de 37 anos e um homem, de 44. No interior do veículo ligeiro seguiam também duas crianças.No local estiveram 18 operacionais entre bombeiros de Almodôvar, GNR e uma equipa do INEM.