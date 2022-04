Quatro pessoas ficaram feridas num choque entre quatro carros no IC19 esta quarta-feira, junto ao acesso a Barcarena, no sentido de Sintra-Lisboa. O trânsito ficou condicionado.O acidente ocorreu por volta das 11h00 e as vítimas foram transportados para o hospital Amadora Sintra.No local estiveram os meios de socorro com 13 operacionais, apoiados por seis viaturas.