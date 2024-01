Quatro feridos em colisão aparatosa na EN211 em Marco de Canaveses

Quatro feridos é o resultado de uma aparatosa colisão, na madrugada deste domingo, na EN211, em Constance, no concelho do Marco de Canaveses.



O alerta foi dado às 04h58.





No local, estiveram os Bombeiros do Marco de Canaveses e o INEM.Depois de assistidas, duas vítimas foram levadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e outras duas para o Hospital de S. João, no Porto.Ao que oapurou, os quatro feridos sofreram ferimentos leves.As causas da colisão são desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.