Quatro feridos em colisão entre camião e carro dos bombeiros em Castelo Branco

Quatro pessoas ficaram feridas numa colisão entre um camião e um veículo dos bombeiros, em Castelo Branco.Segundo o que oconseguiu apurar, as vítimas são bombeiros que ficaram com ferimentos considerados ligeiros. Foram transportados para o hospital por uma questão de precaução.O veículo dos bombeiros seguia em marcha de emergência para prestar socorro a um condutor de outro acidente, um despiste de um veículo ligeiro que fez um ferido.O acidente está a provocar condicionamentos no trânsito.A GNR foi mobilizada para o local. O alerta foi dado às 17h51.Em atualização