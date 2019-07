Quatro feridos em colisão entre carro e camião em Samora Correia. Circulação cortada nos dois sentidos

Quatro pessoas ficaram feridas esta quarta-feira na sequência de uma colisão entre um carro e um camião de transporte de mercadorias, na Estrada Nacional 118, no Porto Alto, em Samora Correia, Santarém. O acidente obrigou ao corte da estrada em ambos os sentidos.



De acordo com uma fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, uma das vítimas encontra-se encarcerada.





As outras três pessoas estão a ser avaliadas no local por equipas de emergência médica.O alerta para esta ocorrência foi dado às 10h39.

No local estão 18 operacionais apoiados por oito viaturas.