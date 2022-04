Um carro que seguia em contramão no IP5, no sentido Guarda-Aveiro, chocou contra um veículo pesado esta quinta-feira às portas de Viseu, provocando quatro feridos. Entre as vítimas está uma criança, de 7 anos, considerada ferida ligeira.Duas das vítimas tiveram de ser desencarceradas e um dos passageiros ficou ferido com gravidade.O condutor do veículo pesado foi assistido no local e todos os feridos foram depois encaminhados ao hospital de Viseu.O trânsito continua a circular, embora de forma condicionada.