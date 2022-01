Quatro feridos é o resultado de uma colisão entre um carro e uma carrinha, na A7, em Vila do Conde, no sentido Vila do Conde/Famalicão. O alerta foi dado às 18h14. Uma das vítimas teve de ser desencarcerada.



Os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim. Os quatro foram levados para o Hospital de Famalicão. A GNR esteve no local e está a investigar.