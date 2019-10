Quatro pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, durante a madrugada deste domingo, na ligação entre a Autoestrada 44 e a A20, junto à Ponte do Freixo, em Gaia.Os feridos graves correspondem a dois homens e as vítimas leves a duas mulheres.O alerta foi dado cerca das 04h00. Os feridos foram transportados para o Hospital de Gaia.