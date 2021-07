Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente entre três carros, na noite desta segunda-feira, no Barreiro.Foram chamados 22 operacionais, apoiados por nove viaturas, dos Bombeiros Voluntários do Barreiro. A Brisa e a GNR também estiveram no local, informou fonte do Comando Distrital de Setúbal.A colisão ocorreu na A39.O alerta foi dado às 21h55.