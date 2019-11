Quatro feridos em colisão na A4 em Matosinhos

Quatro pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, numa colisão entre dois carros ao quilómetro 2 da A4, em Matosinhos, distrito do Porto.Segundo o que oconseguiu apurar junto do CDOS do Porto, o alerta foi dado às 22h44.No local estão os Bombeiros de Leixões, INEM e PSP, num total de 26 operacionais e 11 viaturas.