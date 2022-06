Uma colisão seguida de capotamento fez na tarde deste sábado quatro feridos considerados ligeiros no Algarve.O acidente deu-se no IC1, por volta das 15h50, na zona de Marcos da Serra, em Silves.No local estiveram 19 operacionais, apoiados por 8 veículos, entre bombeiros, INEM e GNR. As vítimas foram transportadas para os hospitais de Portimão e de Faro.