Três mulheres e um homem ficaram feridos, esta quarta-feira à noite, na Feira, na sequência entre desacatos familiares.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Lourosa, para uma ocorrência com agressões, na rua do Agro Velho, em S. Paio de Oleiros.As vítimas, com idades entre os 23 e os 54 anos, foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital da Feira.No local esteve a GNR de Lourosa e a GNR de Oliveira de Azemeis, que investigam o caso.