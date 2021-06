Quatro pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, na sequência do despiste de um autocarro de uma IPSS da Póvoa de Lanhoso. O acidente ocorreu às 08h55, em Monsul, na Estrada Nacional 205, e as vítimas são todas feridos ligeiros.

O condutor do autocarro terá perdido o controlo do veículo, acabando por embater contra um muro. No local estiveram os bombeiros da Póvoa de Lanhoso, com quatro veículos e oito elementos e ainda a GNR da vila. A circulação na via já se faz com normalidade.