Um despiste seguido de capotamento de um carro na Via Norte, em Matosinhos, provocou quatro feridos na manhã desta quarta-feira.O alerta foi dado às 7h21 e os Bombeiros de Leça do Balio foram mobilizados para o local.Ao que tudo indica, as vítimas sofreram ferimentos leves. Foram assistidas no local e transportadas para o hospital.Em consequência do despiste, a circulação na via esteve condicionada.