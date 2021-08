Quatro feridos em despiste de carro em Ponte da Barca

Um despiste de um automóvel provocou quatro feridos, pelo menos um deles grave, ao início da tarde desta segunda-feira, na EN203, em Cidadelhe, no concelho de Ponte da Barca.

O alerta foi dado perto das 15h00, tendo sido acionado o helicóptero do INEM, para assistência à vítima que mais cuidados inspira, o condutor da viatura que acabou por capotar lateralmente. A EN203 encontra-se com circulação muito condicionada.

No local, estão 20 operacionais, com sete veículos, incluindo os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca e de Arcos de Valdevez, e três equipas do INEM, assim como uma patrulha da GNR.