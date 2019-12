Quatro feridos em despiste na A3 em Braga. Uma das vítimas está em estado grave

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, no despiste de um carro, na tarde desta quarta-feira, na A3, Vimieiro, Braga, ao quilómetro 43.

O alerta foi dado às 16h09 e o embate aconteceu no sentido Porto/Braga, numa altura em que a chuva era intensa. O condutor terá perdido o controlo do carro e embateu no rail central. Um dos feridos teve de ser desencarcerado pelos bombeiros Famalicenses.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Braga e no local encontra-se também o INEM.

O trânsito naquela zona da A3 está condicionado. No local encontra-se a Brigada de Trânsito e a GNR vai investigar as causas do despiste violento.