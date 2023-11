Quatro feridos em despiste na A4 em Paredes

O despiste de um automóvel provocou quatro feridos, um dos quais em estado grave, pelas 23h30 de terça-feira, na A4, em Paredes. A autoestrada esteve cortada ao trânsito no sentido Amarante/Porto, no local do acidente.

O alerta para o despiste, antes do acesso à A41, foi dado pelas 23h30. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Baltar e INEM. Ao que o CM apurou, o ferido grave foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, e os feridos leves levados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Ao todo, este acidente mobilizou 25 operacionais, incluindo funcionários da concessionária Brisa e a GNR, que investiga as causas do despiste.