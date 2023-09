Quatro feridos é o resultado de um despiste na A44, esta noite de domingo. O acidente aconteceu ao quilómetro 8,5, no sentido Sul-Norte, Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 21h47. No socorro estiveram os Bombeiros de Avintes.Segundo o Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto, quatro pessoas foram assistidas. A autoestrada não foi cortada ao trânsito. As causas do acidente são ainda desconhecidas.