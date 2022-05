Uma explosão no forno elétrico da Siderurgia Nacional, em Paio Pires, no Seixal, esta sexta-feira, fez quatro feridos leves.



De acordo com os Bombeiros Voluntários do Seixal, as vítimas foram transportadas para o Hospital Garcia de Horta, em Almada, apenas por precaução.





O incidente foi solucionado por 11 operacionais apoiados por cinco viaturas.

O alerta foi dado às 16h18.