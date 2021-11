Uma festa universitária no Instituto Superior de Engenharia do Porto terminou repentinamente, esta terça-feira de madrugada, quando quatro estudantes, entre os 18 e os 26 anos, foram agredidos com ferros e garrafas de vidro, no interior do recinto.













Segundo a PSP, os agressores invadiram a festa e começaram a atacar os alunos, que sofreram alguns ferimentos. Os Bombeiros Voluntários Portuenses foram chamados ao local e os jovens foram levados para o Hospital de São João.