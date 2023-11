Quatro feridos em incêndio no primeiro andar de um prédio em Paranhos. Casal de idosos em estado grave

Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira no primeiro andar de um prédio em Paranhos, no Porto, fez quatro feridos, dois dos quais graves. O alerta foi dado por volta das 17h45.sabe que o fogo teve início na habitação de um casal de idosos e que este está em estado grave.A Proteção Civil vai avaliar as questões logísticas para perceber onde o casal poderá ficar assim que recuperado.O prédio teve que ser evacuado por precaução, mas a situação já foi normalizada. No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto e os Portuenses.As causas do incêndio estão a ser investigadas.